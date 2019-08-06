Стрельба в Техасе: Трамп требует смертной казни

Новости мира: После бойни в Техасе Трамп требует смертной казни за преступления на почве ненависти.

Президент США приказал министерству юстиции разработать законопроект, который введет смертную казнь за массовый расстрел людей и преступления на почве ненависти.

Об этом Дональд Трамп написал в Twitter.

"Я обратился сегодня в министерство юстиции с приказом разработать законопроект, который предусмотрит смертную казнь для тех, кто совершает преступления на почве ненависти и массовые убийства", - отметил он.

Трамп также требует, чтобы такие приговоры исполнялись быстро, решительно, и "без годов ненужных проволочек".

Today, I am also directing the Department of Justice to propose legislation ensuring that those who commit hate crimes and mass murders face the DEATH PENALTY - and that this capital punishment be delivered quickly, decisively, and without years of needless delay. pic.twitter.com/BDXdpelK7F — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

Как сообщалось ранее, 3 августа в городе Эль-Пасо на западе американского штата Техас 21-летний мужчина целенаправленно расстрелял посетителей торгового центра, после чего сдался полиции.

Власти заявляют, что мотивом стрельбы была расовая нетерпимость, а федеральная прокуратура расследует дело как "внутренний терроризм".

Полиция сообщила, что нападавший опубликовал в интернете расистский манифест, в котором оправдывал свои действия необходимостью борьбы с мигрантами из Латинской Америки.

Нападающий объяснил правоохранителям, что "хотел убить как можно больше мексиканцев, чтобы остановить вторжение".

Ряд американских экспертов возлагает вину за разжигание вражды к мигрантам на президента США. Так, на одном из митингов Трамп назвал миграцию из Мексики "вторжением" и спросил у зала, что с этим делать. В ответ из публики раздалось: "Стрелять их!". На это президент США лишь усмехнулся.

4 августа в Дейтоне, штат Огайо, также произошла стрельба. Погибли по меньшей мере девять человек. 24-летнего нападающего застрелили.

5 августа двое пострадавших в Эль-Пасо умерли от ранений в больнице, таким образом общее количество жертв бойни возросло до 22.