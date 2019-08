Вторая стрельба в США за 24 часа: 9 погибших

Вторая за сутки стрельба произошла в США, на этот раз в Огайо, погибли 10 человек.

Об этом сообщает полиция Дейтона в Twitter.

«В районе Орегон произошла активная стрельба. Стрелок погиб. Есть еще 9 погибших. По меньшей мере 16 других с травмами попали в районные больницы», - сообщают правоохранители.

Инцидент произошел в 1 час ночи. Патрульные офицеры были в районе патрулирования, когда началась стрельба и смогли быстро реагировать. ФБР находится на месте происшествия для оказания помощи в расследовании.

По данным полиции, стрелок применил длинноствольный пистолет. Мотив стрельбы не известен.

"Nine killed and 16 injured in Dayton bar shooting" the shooter was also killed. This happened less than 10 minutes from where I live #oregondistrict #DaytonShooting https://t.co/OW2hnaiGuG

— jess (@Jess072417) 4 августа 2019 г.