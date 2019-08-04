Стрельба в Техасе: полиция назвала число пострадавших

Новости мира: В Техасе в результате стрельбы погибло около 10 человек и 30 получили ранения.

По меньшей мере десять человек погибли и до 30 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо (штат Техас).

Об этом сообщает KFOX14 со ссылкой на полицию.

По словам мэра города Дональда Марго, трое подозреваемых задержаны, на месте работают сотрудники полиции и ФБР.

Сообщение о стрельбе в районе торгового центра Cielo Vista Mall поступили в полицию около 11:00 по местному времени (20:00 по-киевскому). Позже правоохранители уточнили, что им сообщили сразу о нескольких стрелявших.

Напоминаем, что в субботу, 3 августа, в городе Эль-Пасо, штат Техас, США, полиция проводила операцию по задержанию стрелка, который открыл огонь вблизи торгового центра Cielo Vista Mall.