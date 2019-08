Стрельба в Техасе: около 20 раненых

По меньшей мере 18 человек получили ранения при стрельбе в городе Эль-Пасо в американском штате Техас, сообщает в субботу The Hill.

О состоянии здоровья раненых информации пока не поступало.

Кроме того, полиция Эль-Пасо сообщила, что вооруженных людей может быть больше, а не один, как считалось ранее.

"У нас есть данные о том, что стрелков несколько", - говорится в заявлении полиции в твиттере.

Ранее полиция Эль-Пасо подтвердила информацию о стрельбе в районе улиц Hawkins и Gateway East поблизости от магазина Walmart и торгового центра.

El Paso Shooting:

- 18 people reportedly shot at a Walmart in El Paso, Texas

- At least one shooter

- People in El Paso urged to shelter in placepic.twitter.com/ZDW5zjvESY

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 3, 2019