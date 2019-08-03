Пьяный мужчина в Киеве устроил стрельбу: трое раненых

Новости Украины: В Киеве во дворе дома пьяный мужчина устроил стрельбу, есть раненые.

В Киеве во дворе дома на проспекте Мира пьяный мужчина устроил стрельбу. В результате были ранены двое женщин и мужчины, их госпитализировали в медицинское учреждение с огнестрельными ранениями различных частей тела. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Правоохранители установили: когда 32-летняя местная жительница выгуливала собаку, то она начала лаять на пьяного мужчину. Между ними началась словесная перепалка. Однако, когда вмешались мужчина и женщина, которые проходили мимо, злоумышленник разозлился, достал пистолет, предположительно — травматический, и сделал несколько хаотичных выстрелов. В результате 44-летнюю и 32-летнюю женщин и 27-летнего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение с огнестрельными ранениями различных частей тела", — говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили в управление полиции для выяснения всех обстоятельств конфликта. Также правоохранители полицейские провели тест для установления состояния опьянения мужчины: Драгер показал 2,02 промилле.

С места происшествия эксперты изъяли оружие, которое отправят на экспертизу.

"По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы", — отмечается в сообщении.