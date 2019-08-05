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Трамп объявил о трехдневной жалобе по погибшим в массовой стрельбе

Трамп объявил о трехдневной жалобе по погибшим в массовой стрельбе
09:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Дональд Трамп приказал приспустить все флаги на правительственных учреждениях в стране до 8 августа после массовой стрельбы в американских городах.

В минувшую субботу в городе Эль-Пасо, штат Техас, 21-летний Патрик Крузиус устроил стрельбу в супермаркете Walmart. В результате были убиты 20 человек и еще 26 человек получили ранения.

Менее чем через сутки в городе Дейтон, штат Огайо, мужчина, вооруженный автоматической винтовкой, открыл огонь в городском районе Орегон. Сотрудник полиции застрелил нападавшего, однако за это время, по словам свидетелей, успели прогреметь 40-50 выстрелов. В итоге жертвами стрельбы в Дейтоне стали девять человек, еще 26 человек доставлены в больницу с ранениями.

Крузиус может быть приговорен к смертной казни, массовое убийство в Техасе федеральные власти рассматривают как теракт, сообщил прокурор Джон Баш на пресс-конференции в Эль-Пасо.

Перед тем как открыть стрельбу, Крузиус опубликовал в соцсетях манифест, в котором выразил солидарность с Бретоном Харрисом Таррантом, устроившим в марте стрельбу в новозеландском Крайстчерче в знак протеста против "иностранного засилья". Федеральные власти расценивают действия Крузиуса как акт "внутреннего терроризма" на почве ненависти, заявил Баш.

При этом Трамп сказал журналистам, что стрельба связана с психическими проблемами преступника, уклонившись от вопросов о параллелях с новозеландским терактом. "Ненависти нет места в нашей стране, и мы собираемся позаботиться об этом", - заявил президент США.

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Он отметил, что его правительство "сделало гораздо больше, чем большинство администраций" в борьбе с насилием с применением оружия, но признал, что "возможно, еще многое предстоит сделать".

Трамп сообщил, что говорил с генеральным прокурором США Уильямом Барром, директором ФБР Кристофером Рэем, губернаторами Огайо и Техаса, а также членами Конгресса.

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Теракт, США, Чикаго, Стрельба, Огайо, Техас, Дональд Трамп.
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