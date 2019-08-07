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Экс-министр иностранных дел Канады выступил за ужесточение санкций против РФ

Экс-министр иностранных дел Канады выступил за ужесточение санкций против РФ
06:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Экс-глава МИД Канады также предлагает рассматривать правонарушения РФ в международных трибуналах.

Многочисленные преступления Российской Федерации нужно рассматривать в международных трибуналах, а санкции против Москвы - усилить.

Такое мнение в статье для The Globe and Mail высказал бывший министр иностранных дел Канады Ллойд Аксворси.

"Российские правонарушения следует рассматривать в международных трибуналах, что даст возможность в открытом формате обсудить обвинения в преступлениях против человечности. Санкции, которые существенно влияют на решимость российских элит, тоже стоит усилить", - пишет Аксворси.

Он также призывает международное сообщество усилить институциональную поддержку Украины.

"Чтобы помочь новому правительству Украины, международное сообщество должно сначала улучшить поддержку процесса развития возможностей институтов. Украинские суды и система правосудия требуют реформ и кардинальных изменений, чтобы стать независимой ветвью власти и важным арбитром законов", - говорится в статье.

По убеждению Аксворси, Канаде и Украине следует заключить официальное соглашение о партнерстве, чтобы формализовать имеющиеся близкие отношения.

"Решение министра иностранных дел Христи Фриланд отправить большую команду наблюдателей за выборами, провести конференцию по вопросам реформ в Украине и начать сотрудничество в борьбе с киберугрозами получает широкое одобрение в Украине. Эти усилия следует укрепить официальным соглашением о партнерстве между Канадой и Украиной, чтобы дать отпор тем, кто хочет подорвать демократию", - подытожил экс-глава МИД.

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Как сообщалось ранее, на время парламентских выборов Канада отправила в Украину около 200 наблюдателей под руководством бывшего главы МИД Ллойда Аксворси. Большая группа канадских наблюдателей работала в нашей стране и на президентских выборах.

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Россия, Санкции, Канада, Ллойд Аксворси.
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