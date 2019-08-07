Хамство и "Советский союз": Зеркаль рассказала об особенностях российской дипломатии

Новости Украины: Зеркаль рассказала о "шутках ниже пояса" дипломатов РФ.

Для российских дипломатов, в отличие от украинских, нет барьера нахамить на переговорах, потому что они знают: такая тактика выбивает из колеи.

Об этом рассказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Лана Зеркаль в интервью Сensor.net .

"У них есть одна отличительная черта. Нам всегда неудобно хамить; мы считаем себя выше этого сантиметров на 15. А для них этого барьера нет, потому что они знают: такая тактика выбивает из колеи твоего партнера по переговорам. То есть ты в этот момент выходишь из спокойного состояния - в эмоцию. А если ты вышел в эмоцию, ты теряешь контроль", - рассказала Зеркаль.

Она выразила уверенность, что украинским дипломатам такое поведение не сошло бы с рук.

"Представьте, если бы кто-то из нас позволил себе такое поведение? Что началось бы у нас в обществе? Да просто обливали бы со всех сторон! И говорили: да разве это дипломат? Да уберите его отсюда! Кто его вообще туда пустил? Представьте себе реакцию общества, если бы такое сказал украинский или, скажем, английский дипломат? А русские говорят: о, так он молодец, показал им всем, как надо!", - говорит дипломат.

Она рассказала, как ей нахамил официальный представитель РФ во время официальных переговоров по поводу нарушения конвенции по финансированию терроризма, в присутствии официальной делегации в 12 человек с украинской стороны и 40 человек с российской стороны.

"Мой визави на очередную мою фразу насчет того, что мы не удовлетворены вашим ответом, ответил: "Милочка, жаль, конечно, но мы ничем не можем вам помочь с вашим удовлетворением…" Ну, я же тоже вышла из Советского Союза – и помню, что это часть поведения. Реакция такая: ну, ладно, это его проблемы. Понимаете, у нас все-таки, наверное, есть резистентность. Мы уже не ведемся на это хамство", - убеждает заместитель министра.

По её словам в целом российскую дипломатию можно охарактеризовать, как "Советский Союз" со всеми плюсами и минусами советской дипломатии. Зеркаль рассказала, что советская дипломатия всегда была сильной за счет того, что одни и те же специалисты занимались одной темой годами и знали ее назубок, чего нет в дипломатиях других стран. Также в РФ "не скупятся на количество людей, которые вовлечены в процесс" и не экономят на их обучении. Поэтому каждый из российских дипломатов является специалистом в каком-то направлении.

"Более того, на переговоры они привозят… знаете, как на войне - есть первая линия атаки, вторая линия атаки, третья линия атаки… Они всегда выходят таким вот подготовленным фронтом. А мы выходим за счет геройства и креативности. Того, чего у них нет. Это их слабая сторона. Поэтому сказать, когда что срабатывает, - сложно. Это ведь тоже зависит от того, с кем ты находишься в контакте", - подчеркнула дипломат.