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В аэропорту Ливии обстреляли украинский самолет

В аэропорту Ливии обстреляли украинский самолет
11:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости мира: Инцидент произошел во время разгрузки гуманитарного груза в аэропорту города Мисрата.

Министерство иностранных дел Украины подтверждает информацию об обстреле украинского самолета в аэропорту ливийского города Мисрата.

Как сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства со ссылкой на информацию Государственной авиационной службы Украины, 5 августа в 00:17 по местному времени при разгрузке украинский самолет был поврежден в результате ракетной атаки на аэропорт.

"В результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранены оператор экипажа судна, а также уничтожены паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе был эвакуирован в безопасное место", - сообщили в МИДе Украины во вторник, в ответ на соответствующий запрос агентства.

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При этом дипломаты уточнили, что самолёт выполнял рейс по транспортировке гуманитарного груза для нужд Общества Красного Полумесяца Ливии и имел все необходимые разрешения.

"Департаментом консульской службы МИД и посольством Украины в Тунисе во взаимодействии с эксплуатантом судна принимаются меры консульского реагирования: установление контакта с членами экипажа самолета, оказание необходимой помощи, документирование штурмана, а также возвращение граждан Украины на Родину", - проинформировали в МИДе.

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Аэропорт, МИД, Обстрел, Красный Полумесяц, Мисратра.
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