Канада будет контролировать соблюдение международных санкций против КНДР

Новости мира:Канадский корабль будет контролировать санкции против КНДР.

Канада отправила фрегат Ottawa на Дальний Восток для контроля за соблюдением международных санкций против КНДР.

Об этом сообщает министерство обороны Канады.

Отмечается, что командировка фрегата продлится четыре с половиной месяца. За это время он также примет участие в нескольких международных учениях “в поддержку дипломатических усилий Канады в регионе” и осуществит шесть визитов в порты других стран.

В военном ведомстве добавили, что с октября Канада также будет обеспечивать контроль соблюдения санкций против КНДР с помощью наблюдательного самолета СР-140 Aurora, который будет базироваться в Японии.

Как известно, против Северной Кореи действуют санкции ООН, цель которых - заставить Пхеньян отказаться от оружия массового уничтожения.