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На Мадагаскаре во время полета на частном самолете выпала девушка

На Мадагаскаре во время полета на частном самолете выпала девушка
09:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира:На Мадагаскаре загадочным образом выпала девушка из частного самолета.

На Мадагаскаре нашли тело 19-летней британки Аланы Катленд, которая загадочно выпала из малого самолета во время полета.

Тело студентки Кембриджского университета нашли местные жители и сотрудники служб безопасности, пишет ТСН со ссылкой на CNN.

Сейчас полиция расследует обстоятельства падения Катленд и устанавливает, не намеренно ли она это сделала.

Инцидент произошел еще 25 июля в отдаленной местности Аняяви. Алана Катленд летела вместе с еще одной пассажиркой из Великобритании и пилотом. Они потом рассказали полиции, что через 5-6 минут после взлета девушка расстегнула ремень безопасности и открыла дверь

Вторая пассажирка схватила Катленд за ногу и продержала ее около двух минут. Пилот заметил, что творится что-то не то, лишь когда увидел, что двери открыты. Он попытался их закрыть, но тело Катленд помешало этому.

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После этого пилот попытался затащить девушку обратно в самолет, и лайнер начал опасно двигаться. В итоге летчик и вторая пассажирка больше не могли удержать Катленд и она упала. По их словам, когда студентка падала, она не кричала.

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Самолет, Мадагаскар, Алана Катленд.
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