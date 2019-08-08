На Мадагаскаре во время полета на частном самолете выпала девушка

На Мадагаскаре нашли тело 19-летней британки Аланы Катленд, которая загадочно выпала из малого самолета во время полета.
Тело студентки Кембриджского университета нашли местные жители и сотрудники служб безопасности, пишет ТСН со ссылкой на CNN.
Сейчас полиция расследует обстоятельства падения Катленд и устанавливает, не намеренно ли она это сделала.
Инцидент произошел еще 25 июля в отдаленной местности Аняяви. Алана Катленд летела вместе с еще одной пассажиркой из Великобритании и пилотом. Они потом рассказали полиции, что через 5-6 минут после взлета девушка расстегнула ремень безопасности и открыла дверь
Вторая пассажирка схватила Катленд за ногу и продержала ее около двух минут. Пилот заметил, что творится что-то не то, лишь когда увидел, что двери открыты. Он попытался их закрыть, но тело Катленд помешало этому.
После этого пилот попытался затащить девушку обратно в самолет, и лайнер начал опасно двигаться. В итоге летчик и вторая пассажирка больше не могли удержать Катленд и она упала. По их словам, когда студентка падала, она не кричала.