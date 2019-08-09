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Канада потерпает от лесного пожара

Канада потерпает от лесного пожара
10:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости мира:В зоне пожара в Британской Колумбии проводят эвакуацию.

На юге тихоокеанской канадской провинции Британская Колумбия быстро набирает силу лесной пожар.

Об этом заявили в Службе лесных пожаров в Британской Колумбии.

Отмечается, что пожар бушует между городами Оканаган Фолс и Оливер и за последние сутки его площадь увеличилась вдвое, достигнув 15 кв км.

Хотя территория горения до сих пор является сравнительно небольшой, жителям более чем 200 поместий неподалеку было приказано приготовиться к эвакуации. Из-за задымления Министерство окружающей среды Канады также издало предупреждение о низком качестве воздуха на юге провинции.

В четверг с пожаром боролось около 80 пожарных, которым помогали вертолеты и самолет, но ожидалось прибытие пополнения.

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В течение последних часов, пожарным удалось частично взять огонь под контроль и помешать ему продвинуться до автотрассы №97, которая служит главной юго-западной магистралью в регионе.

Заметим, в прошлом году лесные пожары в Британской Колумбии установили печальный рекорд, уничтожив более 13 тыс. кв км. Зато этот год пока является довольно спокойным в этом аспекте. 

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Пожар, Канада, Оливер, Британская Колумбия, Оканаган, Фолс.
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