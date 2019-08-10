Около побережья Ливии военные спасли 45 мигрантов

Новости мира:У побережья Ливии военные спасли 45 незаконных мигрантов.

Ливийские военные спасли у берегов страны 45 незаконных мигрантов, которые попали в беду в море.

Об этом заявили в ВМС Ливии, сообщает Xinhua.

Отмечается, что среди спасенных было восемь женщин и двое детей. После оказания медицинской и гуманитарной помощи, их всех доставили в центр приема мигрантов в Триполи.

Xinhua добавляет, что хаос в Ливии делает эту страну любимым местом отправления для многих незаконных мигрантов, пытающихся по морю попасть в ЕС, но часто гибнут в пути. Сейчас на западном побережье Ливии улучшились погодные условия, что обусловило и увеличение частоты незаконного пересечения границы.