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Скончался еще один сотрудник ООН после взрыва в Бенгази

Скончался еще один сотрудник ООН после взрыва в Бенгази
03:54 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В больнице умер сотрудник ООН из-за полученных ран при взрыве в Бенгази.

Еще один сотрудник ООН умер от ран, полученных при взрыве автомобиля в ливийском городе Бенгази, в результате чего число жертв инцидента среди сотрудников всемирной организации увеличилась до трех.

Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на медиков, передает УНН.

До сих пор ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение.

Напоминаем, в результате двух последовательных взрывов автомобилей в центре ливийского города Бенгази погибли по меньшей мере 33 человека, еще около 50 получили ранения.

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Теракт, ООН, Ливия, Бенгази, Погиб.
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