Новости мира:Антониу Гутерриш: Я глубоко осуждаю подрыв машины, который состоялся в Бенгази.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил подрыв автомобиля в Ливии, в результате которого погибли трое сотрудников всемирной организации и еще двое пострадали.

Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, передает УНН.

“Генеральный секретарь глубоко осуждает подрыв машины, который состоялся сегодня в Бенгази, в Ливии, — сказал он. — Двое наших коллег из ООН погибли в результате взрыва, еще трое в числе пострадавших”.

Позже стало известно, что погиб третий сотрудник ООН из числа раненых. Сам взрыв произошел ранее в субботу, тогда в ООН сообщили про двух погибших и трех пострадавших сотрудников.

Гутерриш также выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

“Он призывает ливийские власти приложить все усилия для поиска и привлечения к ответственности организаторов этой атаки”, — отметил представитель генсека.

После сообщений о гибели миротворцев в Ливии Франция пригласила проведения экстренной встречи Совета Безопасности ООН. До сих пор ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение.