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Гватемала выбирает президента

Гватемала выбирает президента
19:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Гватемале проходят президентские выборы.

Ожидается, что 8 миллионов избирателей в Гватемале сегодня выберут нового президента государства.

Выборы проходят на фоне кризиса в отношениях с США из-за потока мигрантов на южной границе Соединенных Штатов, сообщает AFP.

"Противоречивая соглашение о миграции, заключенное с Соединенными Штатами, висит тенью над президентскими выборами, которые проходят в воскресенье в Гватемале, где избиратели выбирают между бывшей первой леди Сандрой Торрес и лидером опросов общественного мнения Алехандро Джамматтеем", - говорится в сообщении.

Заключенное по требованию Дональда Трампа соглашение для сдерживания миграции на южной границе США - весьма непопулярный шаг среди граждан Гватемалы.

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Это соглашение позволит США направить большинство искателей убежища из Гондураса и Сальвадора, которые прошли через Гватемалу, обратно в эту страну, которая, очевидно, не готова принять такое количество людей.

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Выборы, Гватемала, Сандра Торрес, Алехандро Джамматтей.
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