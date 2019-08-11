Гватемала выбирает президента

Новости мира:В Гватемале проходят президентские выборы.

Ожидается, что 8 миллионов избирателей в Гватемале сегодня выберут нового президента государства.

Выборы проходят на фоне кризиса в отношениях с США из-за потока мигрантов на южной границе Соединенных Штатов, сообщает AFP.

"Противоречивая соглашение о миграции, заключенное с Соединенными Штатами, висит тенью над президентскими выборами, которые проходят в воскресенье в Гватемале, где избиратели выбирают между бывшей первой леди Сандрой Торрес и лидером опросов общественного мнения Алехандро Джамматтеем", - говорится в сообщении.

Заключенное по требованию Дональда Трампа соглашение для сдерживания миграции на южной границе США - весьма непопулярный шаг среди граждан Гватемалы.

Это соглашение позволит США направить большинство искателей убежища из Гондураса и Сальвадора, которые прошли через Гватемалу, обратно в эту страну, которая, очевидно, не готова принять такое количество людей.