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Аэропорт в Триполи остановил работу после ракетного обстрела

Аэропорт в Триполи остановил работу после ракетного обстрела
02:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:По ливийскому аэропорту нанесли ракетный удар, его работа приостановлена.

Международный аэропорт “Митига”, обслуживающий столицу Ливии Триполи, приостановил работу после ракетного удара со стороны сил генерала Халифы Хафтара.

Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на Правительство национального согласия Ливии.

“Армия Хафтара нанесла ракетный удар по аэропорту "Митига" на севере Триполи, и в этой связи было решено приостановить работу воздушной гавани на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже второе нарушение перемирия Ливийской национальной армией.

Утром 11 августа правительство сообщило, что армия Хафтара нанесла ракетные и артиллерийские удары по району Сук аль-Джума недалеко от международного аэропорта “Митига”. В результате три мирных жителя получили ранения.

Напоминаем, в апреле лидер военных формирований, базирующихся на востоке Ливии, генерал Халифа Хафтар объявил о начале наступательной операции с целью установления контроля над столицей страны Триполи.

В аэропорту Ливии обстреляли украинский самолет

Совет Безопасности ООН призвал войска самопровозглашенной ЛНА прекратить наступление. Силам Хафтара удалось захватить аэропорт Триполи, однако вскоре правительственные войска Ливии освободили его.

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Ливия, Обстрел, Триполи, Аэропорт "Митига".
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