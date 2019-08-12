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В Нигерии от желтой лихорадки скончались 16 человек

В Нигерии от желтой лихорадки скончались 16 человек
04:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:В Нигерии зафиксирована вспышка желтой лихорадки.

Шестнадцать человек скончались от желтой лихорадки на юго-востоке Нигерии. Большинство из них предпочли лечиться не в больницах, а у знахарей.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные медицинские службы.

“Вспышка желтой лихорадки в штате Эбоньи была зафиксирована с 15 июля в одной сельской общине... Эксперты-медики, включая специалистов Нигерийского центра по контролю над заболеваниями, последние две недели работают над тем, чтобы остановить эпидемию”, - говорится в сообщении.

Крис Ачи, постоянный секретарь по здравоохранению штата Эбоньи отметил, что местные чиновники информируют население о необходимости лечиться от лихорадки в больницах, а не у травников.

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Большинство жертв, по данным медиков, к врачам не обращались, и именно это способствовало быстрому распространению болезни.

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Нигерия, Лихорадка, Вспышка, Эбоньи, Крис Ачи.
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