Школьники из ЮАР борются с изменениями климата

Новости мира:В ЮАР на борьбу с изменениями климата вышли школьники-“эковоины”.

В рамках программы Организации Объединенных Наций южноафриканские школьники становятся “эковоинами”, которые борются с изменениями климата.

Об этом сообщает новостная служба ООН.

“Молодые “воины” провели кампании по уборке мусора вокруг своих школ, разобрав более тысячи нелегальных свалок”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках Проекта воинов против изменений климата (Climate Change Warriors Project, CCWP) при поддержке молодежного Конгресса будущих лидеров общины и школы в городах и селах ЮАР провели уже пять кампаний по уборке.

“Благодаря программе малых грантов ООН также созданы шесть небольших сельскохозяйственных кооперативов, где молодежь обучают основам устойчивого сельского хозяйства”, - отмечается в сообщении.

В ООН уточняют, что в таких объединениях школьников учат, как заниматься сельским хозяйством в условиях изменений климата и деградации окружающей среды.