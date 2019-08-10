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Ради выживания человечества: ООН советует изменить подходы к ведению сельского хозяйства

Ради выживания человечества: ООН советует изменить подходы к ведению сельского хозяйства
18:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости экологии:Человечество для выживания должно изменить подходы к сельскому хозяйству и отказаться от мяса.

Человечество для выживания должно изменить подходы к сельскому хозяйству и отказаться от мяса.

Об этом говорится в новом докладе Межправительственной группой экспертов по изменению климата (IPCC). В подготовке доклада участвовали 107 ученых из более 50 стран, причем более половины из них - специалисты из развивающихся стран, которые больше других страдают от изменения климата, сообщает Центр новостей ООН.

Експерты подчеркивают, что деградация земель и изменение климата - это взаимосвязанные явления. Рациональное использование земельных ресурсов поможет сократить выбросы парниковых газов, которые вызывают глобальное потепление. Замедление глобального потепления, в свою очередь, спасет почвенный покров Земли от эрозии, а человечество - от голода.

Согласно докладу, рост сельскохозяйственного производства, в том числе чрезмерное увлечение биоэнергетикой, не должен приводить к истощению земельных ресурсов и увеличению выбросов парниковых газов в атмосферу. Безусловно, почва нужна для того, чтобы прокормить население мира, в том числе обеспечивать биомассу для возобновляемых источников энергии, но с каждым годом, по мере деградации, земля становится менее плодородной. К тому же значительно снижается способность почвы поглощать углерод. Это ускоряет изменение климата, а стремительное глобальное потепление приводит к дальнейшей деградации земельных ресурсов.

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Авторы доклада подчеркивают, что человек оказывает негативное влияние на 70% покрова земли, не считая ледников.

На сегодняшний день уже треть всего почвенного покрова Земли пострадала от эрозии, герметизации и засоления, вымывания органических веществ, подкисления, загрязнения, уплотнения грунтов и других негативных процессов. В последующие 25 лет деградация земель может привести к сокращению мирового производства продовольствия по меньшей мере на 12%, что чревато повышением мировых цен на продукты питания и сбоями в цепочке поставок.

"Рациональное управление земельными ресурсами поможет замедлить и в некоторых случаях обратить вспять такие неблагоприятные процессы", - считает один из авторов доклада Киото Танабе.

На территориях, превращающихся в пустыни, проживает 500 млн человек, и больше всех страдают жители Азии, Сахеля, Ближнего Востока и Арабского полуострова, отмечают эксперты. В глобальном масштабе недоедают 820 млн человек. Но выход есть: рациональное землепользование будет способствовать также решению проблемы изменения климата.

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"Ведь на сельское и лесное хозяйство и другие виды землепользования приходится 23% всех выбросов парниковых газов. В то же время природные процессы на земле поглощают почти треть выбросов углекислого газа, который является результатом использования ископаемого топлива и промышленной деятельности", - заявил сопредседатель одной из рабочих групп, участвовавших в подготовке доклада, Джим Ския.

По мнению экспертов, важную роль в борьбе с изменением климата может сыграть сокращение продовольственных потерь и переход на сбалансированную диету, в которую входят продукты растительного происхождения, например, зерно, бобовые, фрукты и овощи, а также продукты животных, которые производят небольшие эмиссии парниковых газов. Авторы доклада предлагают переходить на растительную пищу и отказаться от мяса. Это приведет к снижению выбросов метана, который производит крупный рогатый скот.

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В 2015 году государства приняли Парижское соглашение, в котором пообещали удержать глобальное потепление в пределах 2 градусов Цельсия, а по возможности – на уровне 1,5 градуса Цельсия по сравнению с показателями доиндустриальной эпохи.

Новый доклад будет обсуждаться в ходе предстоящих переговоров по климату и защите окружающей среды в Нью-Дели (Индия) в сентябре и в Сантьяго (Чили) в декабре.

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ООН, Мясо, Сельское хозяйство, Глобальное потепление, Вегетарианцы, Человечество, Эрозия, IPCC.
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