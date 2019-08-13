Трамп отреагировал на взрыв ракеты в России

Новости мира:США делают собственные выводы из взрыва вследствие неудачного испытания ракеты.

Взрыв российской ракеты "Буревестник" на ядерном топливе вызвал у Трампа беспокойство по поводу состояния окружающей среды - и одновременно уверенность, что США обладают лучшими технологиямиhttps://www.ukrinform.ru/tag-radiacia. Об этом Дональд Трамп написал в Twitter.

"Взрыв российской ракеты Skyfall (название ракеты "Буревестник" по классификации НАТО - ред.) вызывает беспокойство относительно состояния воздуха вокруг объекта и далеко за его пределами. Нехорошо!", - заметил президент США.

Он добавил, что Соединенные Штаты делают собственные выводы из взрыва вследствие неудачного испытания ракеты.

"У нас имеются похожие, но более развитые технологии", - написал он.

Ранее в комментарии New York Times источники в американских силовых структурах подтвердили, что по их данным, в Белом море взорвался именно "Буревестник" - экспериментальная российская ракета с двигателем на ядерном топливе.

8 августа министерство обороны РФ сообщило о гибели двух и ранении шести человек в результате взрыва на ракетном полигоне Беломорской военно-морской базы близ села Ненокса в Архангельской области. Ведомство отметило, что ЧП произошло во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки.

10 августа госкорпорация Росатом заявила о гибели пятерых своих сотрудников и ранение еще троих в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области. При этом в компании заявили, что авария произошла "в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке".

По информации СМИ, это первое официальное подтверждение, что взрыв произошел на объекте, который мог быть источником радиации. Ведь упомянутый в пресс-релизе Росатома изотопный источник питания - это генератор, который вырабатывает электричество из тепла, получаемого при распаде радиоактивного топлива. В отличие от атомного реактора, в изотопных источниках не происходит цепной реакции - топливо распадается естественным образом.

После взрыва район Двинского залива Белого моря на месяц закрыли для свободного плавания.

Пресс-служба администрации города Северодвинска сообщала о кратковременном повышении радиационного фона до двух микрозивертов в час при максимально допустимых 0,6 микрозиверта.