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Канада выделила $20 миллионов на юридическую помощь беженцам

Канада выделила $20 миллионов на юридическую помощь беженцам
06:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Джастин Трюдо сообщил, что федеральное правительство единовременно выделит 26,8 млн долл. на юридическую помощь мигрантам и беженцам в 2019-2020 гг.

Правительство Канады назначило 26,8 млн канадских долларов ($20,3 млн долл. США) на безвозмездную помощь мигрантам и искателям убежища. Об этом заявили в офисе премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

“Премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что федеральное правительство единовременно выделит 26,8 млн долл. на юридическую помощь мигрантам и беженцам в 2019-2020 гг... Эти средства покроют провинциям до 100% расходов за этот год, пока мы ищем способ долговременного обеспечения юридической помощи”, - отмечают в ведомстве.

При этом поясняется, что выделенные средства позволят, “чтобы запросы на получение статуса беженца и в дальнейшем рассматривались честно, эффективно и в соответствии с законом”.

В офисе главы правительства Канады уточнили, что средства будут распределены между провинциями Онтарио, Британская Колумбия и Манитоба.

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Напомним, в последние годы число запросов на получение статуса беженца в Канаде существенно выросло. Это привело к значительным задержкам в рассмотрении дел искателей убежища, которые иногда вынуждены ждать годами получения окончательного ответа. При этом государство обеспечивает предоставление им базовых социальных услуг: начального образования, медицинского обеспечения, проживания и т.п.

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Беженцы, Деньги, Джастин Трюдо, Юридическая помощь беженцам.
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