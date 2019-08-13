В Новой Зеландии зарплаты будут выдавать криптовалютой

Новости мира:С 1 сентября заработной платой будет биткоин, если платежи осуществляются в виде регулярных фиксированных сумм.

Новая Зеландия стала первой в мире страной, которая на законодательном уровне поддержала компании, выдающие зарплаты своим сотрудникам в криптовалютах, пишет The Financial Times.

Налоговый регулятор Новой Зеландии разрешил выплату с 1 сентября заработной платы в криптовалютах, таких как биткоин, если платежи осуществляются в виде регулярных фиксированных сумм. Выбранная цифровая валюта также должна быть привязана как минимум к одной обычной валюте и обязана конвертироваться в стандартную форму оплаты. Кроме того, разрешение касается только наемных сотрудников. Криптоэнтузиасты поприветствовали это событие на социальном форуме Reddit. "Отлично, еще один шаг к полной криптоинтеграции по всему миру", - написал один из авторов.

Криптовалюты являются в значительной степени нерегулируемыми, цифровыми активами, которые позволяют пользователям отправлять деньги онлайн без возможности отследить их третьими сторонами.

Согласно данным Coinmarketcap, биткоин, крупнейший в мире цифровой актив по рыночной капитализации, торговался во вторник на уровне $11 266, по сравнению с рекордными $19 тыс. в 2017 году.