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В Новой Зеландии зарплаты будут выдавать криптовалютой

В Новой Зеландии зарплаты будут выдавать криптовалютой
16:24 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay.com

Новости мира:С 1 сентября заработной платой будет биткоин, если платежи осуществляются в виде регулярных фиксированных сумм.

Новая Зеландия стала первой в мире страной, которая на законодательном уровне поддержала компании, выдающие зарплаты своим сотрудникам в криптовалютах, пишет The Financial Times.

Налоговый регулятор Новой Зеландии разрешил выплату с 1 сентября заработной платы в криптовалютах, таких как биткоин, если платежи осуществляются в виде регулярных фиксированных сумм. Выбранная цифровая валюта также должна быть привязана как минимум к одной обычной валюте и обязана конвертироваться в стандартную форму оплаты. Кроме того, разрешение касается только наемных сотрудников. Криптоэнтузиасты поприветствовали это событие на социальном форуме Reddit. "Отлично, еще один шаг к полной криптоинтеграции по всему миру", - написал один из авторов.

Криптовалюты являются в значительной степени нерегулируемыми, цифровыми активами, которые позволяют пользователям отправлять деньги онлайн без возможности отследить их третьими сторонами.

Криптовалюта Bitcoin побила собственный антирекорд

Согласно данным Coinmarketcap, биткоин, крупнейший в мире цифровой актив по рыночной капитализации, торговался во вторник на уровне $11 266, по сравнению с рекордными $19 тыс. в 2017 году.

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Новая Зеландия, Криптовалюта, Биткоин.
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