Скачать
Среда, 14.08.2019
В правительстве Гройсмана прокомментировали увольнение Кличко
В правительстве Гройсмана прокомментировали увольнение Кличко
"Слуга народа" хочет изменить закон о столице
"Слуга народа" хочет изменить закон о столице
Украинец Середа - самый молодой чемпион Европы в истории
Украинец Середа - самый молодой чемпион Европы в истории
В музее Шевченко покажут историческое кино о Крутах
В музее Шевченко покажут историческое кино о Крутах

В Торонто пройдут Дни украинского кино

В Торонто пройдут Дни украинского кино
10:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости мира:В программе Международного кинофестиваля в Торонто будут представлены два украинских фильма: Атлантида, Пофарбоване пташеня.

В Торонто (Канада) с 30 августа по 1 сентября состоятся Дни украинского кино, кроме того, Украина примет участие в 44-м Международном кинофестивале (Toronto International Film Festival, TIFF), где представит две картины.

Как сообщает в среду Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино), программа Дней украинского кино включает истерн Ярослава Лодыгина "Дикое поле", сатирическую драму "Донбасс" Сергея Лозницы, трагикомедию "Вулкан" Романа Бондарчука, приключенческое фэнтези "Похищенная принцесса" Олега Маламужа и мюзикл "Гуцулка Ксеня" Елены Демьяненко.

В программе Международного кинофестиваля в Торонто (состоится 5-15 сентября) будут представлены два украинских фильма – антиутопия "Атлантида" Валентина Васяновича (в секции Contemporary World Cinema) и драма "Пофарбоване пташеня" Вацлава Маргоула (в секции Special Presentation). В рамках фестиваля также будет работать украинский стенд, который ознакомит посетителей с возможностями кинопроизводства в Украине.

Назван фильм, который поборется за "Оскар-2020"

Напомним, что День украинского кино отмечают 9 сентября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Канада, Кино, Торонто, День кино, Международный кинофестиваль, Украинское кино.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медовый спас 2019: красивые СМС поздравления и открытки
02 Гороскоп на завтра, 14 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Безсмертный о переговорах с Путиным: Зеленский просто не понимает, с кем он имеет дело
04 Приметы и обряды на 14 августа - Мокрый Маккавей
05 Арьев рассказал об угрозах, кроющихся в предоставлении гражданства всем оппозиционерам РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги 13 августа: гражданство для защитников Украины и увольнение Безсмертного из ТКГ
Итоги 13 августа: гражданство для защитников Украины и увольнение Безсмертного из ТКГ
В ООН отклонили идею Польши о спецпредставителе в Украине
В ООН отклонили идею Польши о спецпредставителе в Украине
Ливни и грозы: синоптики обещают украинцам &quot;сезон дождей&quot;
Ливни и грозы: синоптики обещают украинцам "сезон дождей"
Медовый Спас 2019 Маковея: поздравления своими словами
Медовый Спас 2019 Маковея: поздравления своими словами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь