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В Танзании взорвался бензовоз: жертв уже почти сотня

В Танзании взорвался бензовоз: жертв уже почти сотня
02:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В результате взрыва бензовоза в Танзании погибло почти сто человек.

Количество погибших от взрыва бензовоза в Танзании, произошедшего 10 августа, возросло до 95 человек.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя госпиталя в городе Дар-эс-Салам Аминьеля Алигеша.

"Вследствие взрыва бензовоза количество погибших достигло 95 человек", - говорится в сообщении.

Напоминаем, 10 августа в танзанийском городе Морогоро взорвался бензовоз.

По словам очевидцев, сначала автомобиль попал в аварию, после чего из цистерны начал вытекать бензин, и местные жители пытались собрать его в подручные емкости. В момент взрыва около бензовоза собралось около 150 человек.

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Все по теме:

Взрыв, Топливо, Жертвы, Бензовоз, Танзания.
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