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Макрон посетит Москву 9 мая следующего года

Макрон посетит Москву 9 мая следующего года
02:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Президент Франции Эммануэль Макрон встретил президента России Владимира Путина в своей летней резиденции форте Брегансон.

Президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву 9 мая 2020 года для участия в мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы. Об этом президент Франции сообщил на пресс-конференции с Путиным в понедельник в резиденции Брегансон.

«В следующем мае я буду с президентом Путиным, по его приглашению, отмечать 75-ю годовщину победы во Второй мировой войне», - заявил Макрон.

Он добавил, что стороны должны принять долгосрочные решения преодоления имеющихся разногласий.

Макрон также отметил, что Европа сейчас должна снова возродить свой суверенитет, и диалог между ЕС и РФ является ключевым и основополагающим в этом.

«Я верю в новую геополитику», - также убежден французский лидер.

Сегодня Президент Франции Эммануэль Макрон встретил президента России Владимира Путина в своей летней резиденции форте Брегансон, что на Лазурном побережье.

По программе рабочего визита, стороны сначала сделают заявления для представителей СМИ. Далее делегации примут участие в рабочем ужине и проведут переговоры.

Макрон: Франция рада возращению России в СЕ

В повестке дня переговоров - восстановление встреч на высшем уровне в нормандском формате, к чему особенно стремится президент Франции, ситуация вокруг Ирана и Сирии, а также двусторонние отношения.

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Москва, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Брегансон.
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