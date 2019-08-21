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Австралия направит военные корабли в Ормузский пролив

Австралия направит военные корабли в Ормузский пролив
07:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости мира:Решение обусловлено тем, что дестабилизирующее поведение представляет угрозу национальным интересам Австралии.

Австралия в ответ на просьбу США согласилась принять участие в международной коалиции по обеспечению безопасности нефтяных перевозок в Ормузском проливе для противостояния деятельности Ирана.

Об этом сообщил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.

"Правительство приняло решение, что в национальных интересах Австралии внести вклад и работать с нашими международными партнерами. Наш вклад будет ограниченным по объему и времени", - заявил он на пресс-конференции. 

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Моррисон пояснил решение тем, что "дестабилизирующее поведение (Ирана - ИФ) представляет угрозу национальным интересам Австралии в регионе" 

Австралийские СМИ, комментируя заявление премьера, сообщают, что Австралия планирует направить в район пролива фрегаты и разведывательный самолет.

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США, Иран, Австралия, Коалиция, Международная коалиция, Скотт Моррисон.
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