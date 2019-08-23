МИД Канады: Нарушение суверенитета Украины справедливо стоило России места в G7

Новости мира:В МИД Канады считают, что Россия заслуженно потеряла свое место в G7.

Лишение России членства в "Большой семерке" за нарушение международного права в Украине было оправданным.

Такое мнение выразил представитель министерства иностранных дел Канады Стефано Марон, комментируя идею возвращения России в G7.

"Как публично заявляла министр иностранных дел Канады (Христя Фриланд - ред.), пять лет тому назад Россия незаконно вторглась и аннексировала Крым. Это нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины справедливо стоило России места в G7", - подчеркнул Марон.

Он добавил, что в ответ на эти незаконные действия "против России были введены жесткие санкции, в том числе Канадой".

Как сообщалось, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре во вторник договорились вернуть Россию в "Большую семерку" уже в следующем году. Однако, правительства Германии и Великобритании выступили с критикой этого решения.

Сейчас членами "Большой семерки" являются США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Это объединение существует с 1975 года. В этом году саммит лидеров G7 состоится с 24 по 26 августа во Франции в Биаррице.