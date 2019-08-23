Скачать
Пятница, 23.08.2019
Зеленский встретился с президентом Всемирного банка Мелпасом
Зеленский встретился с президентом Всемирного банка Мелпасом
Макрон: Франция остается рядом с Украиной
Макрон: Франция остается рядом с Украиной
"В Украине - большой праздник": Семеренко было приятно выиграть золото ЧМ
Семеренко было приятно выиграть золото ЧМ в праздник
Официально: известен фильм, который представит Украину на Оскаре 2020
Официально: известен фильм, который представит Украину на Оскаре 2020

В Африке зафиксировали вспышку насилия: закрываются школы

В Африке зафиксировали вспышку насилия: закрываются школы
22:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:Дети Центральной и Западной Африки не могут спокойно посещать школы.

В Африке из-за вспышки насилия закрыты более 9 тысяч школ.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), обнародованные в пятницу, 23 августа.

Отмечается, что по состоянию на конец июня 2019 года почти 9,3 тысячи школ в Буркина-Фасо, Камеруне, Чаде, Центральноафриканской республике, Мали, Нигерии, Конго и Нигере были закрыты из-за проблем с безопасностью. Таким образом, более 1,9 миллиона детей в странах Центральной и Западной Африки не могут ходить в школу.

Такое количество втрое превышает зафиксированный в конце 2017 года показатель закрытых школ, отмечает ЮНИСЕФ.

Непосредственные нападения на учебные заведения, так же как и постоянные угрозы, негативно сказываться в долгосрочной перспективе на «детях, семьях и общинах во всем регионе», добавляют в ЮНИСЕФ.

Боевики "Боко Харам" напали на автобус в Камеруне и похитили 7 человек

Многие страны Западной и Центральной Африки страдают от конфликтов. Также, напоминает dpa, во многих странах активны террористические группировки, в том числе и исламистские ”Боко Харам” в Нигерии и соседних с ней странах, а также местные ответвления международных террористических организаций ”Исламское государство” и ”Аль-Каида”.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ООН, Школа, Африка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: потрясающие идеи лунного френча
02 Оригинальные поздравления с днем рождения 23 августа: стихи и открытки
03 Названа главная причина женского долголетия
04 Погода на праздничные дни: тепло продолжит радовать украинцев
05 Гороскоп на завтра, 23 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День государственного флага: в городах Украины провели праздничные флешмобы
В городах Украины провели праздничные флешмобы
Послы стран G7 пожелали мира и процветания украинскому народу
Послы стран G7 пожелали мира и процветания украинскому народу
Трюдо и Помпео встретились: о чем говорили
Трюдо и Помпео встретились: о чем говорили
Поздравления с Днем Независимости Украины 2019: проза, стихи и открытки
Поздравления с Днем Независимости Украины 2019: проза, стихи и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь