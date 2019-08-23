В Африке зафиксировали вспышку насилия: закрываются школы

Новости мира:Дети Центральной и Западной Африки не могут спокойно посещать школы.

В Африке из-за вспышки насилия закрыты более 9 тысяч школ.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), обнародованные в пятницу, 23 августа.

Отмечается, что по состоянию на конец июня 2019 года почти 9,3 тысячи школ в Буркина-Фасо, Камеруне, Чаде, Центральноафриканской республике, Мали, Нигерии, Конго и Нигере были закрыты из-за проблем с безопасностью. Таким образом, более 1,9 миллиона детей в странах Центральной и Западной Африки не могут ходить в школу.

Такое количество втрое превышает зафиксированный в конце 2017 года показатель закрытых школ, отмечает ЮНИСЕФ.

Непосредственные нападения на учебные заведения, так же как и постоянные угрозы, негативно сказываться в долгосрочной перспективе на «детях, семьях и общинах во всем регионе», добавляют в ЮНИСЕФ.

Многие страны Западной и Центральной Африки страдают от конфликтов. Также, напоминает dpa, во многих странах активны террористические группировки, в том числе и исламистские ”Боко Харам” в Нигерии и соседних с ней странах, а также местные ответвления международных террористических организаций ”Исламское государство” и ”Аль-Каида”.