Военные помогут тушить пожары в Амазонии

Новости мира:Бразильские власти дали распоряжение привлечь армию к борьбе с катастрофическими лесными пожарами в Амазонии.

"Бразильский президент Жаир Болсоньеро приказал направить военных в природные резервации, земли местных индейцев и приграничные районы Амазонии. Армия будет помогать бороться с масштабными и опустошающими лесными пожарами в регионе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это решение глава бразильского государства принял в субботу после ощутимого давления со стороны европейских лидеров, которые обвиняют Болсоньеро в бездействии на фоне опустошающих пожаров, которые уничтожают тропические амазонские леса. Об этом сообщает BBC.

Как сообщалось, пожары в тропических лесах Амазонки, которые называют «легкими планеты», на территории Бразилии начались в начале августа. В некоторых штатах было объявлено чрезвычайное положение. Число очагов возгорания продолжает увеличиваться.

В июле Национальный институт космических исследований опубликовал отчет, согласно которому за год темпы уничтожения лесов Амазонки увеличились на 88%. Однако президент Бразилии публично поставил под вопрос выводы этого отчета.

Президент Европейского совета Дональд Туск перед началом саммита G7 заявил, что Евросоюз готов предоставить финансовую помощь для тушения лесных пожаров в Амазонии.