Скачать
Суббота, 24.08.2019
В Украине появится новый государственный праздник
Зеленский учредил новый праздник
День независимости Украины 2019: онлайн-трансляция
День независимости Украины 2019: онлайн-трансляция
Сборная Украины поздравила с Днем Независимости (Видео)
Сборная Украины поздравила с Днем Независимости (Видео)
Приметы и обряды на 24 августа - День Евпла, Евпатия Коловрата
Приметы и обряды на 24 августа - День Евпла, Евпатия Коловрата

Трамп отреагировал на пожары в Амазонии

Трамп отреагировал на пожары в Амазонии
12:25 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Президент США предложил Жаиру Болсонару помощь в тушении лесных пожаров в Амазонии.

Президент США Дональд Трамп предложил своему бразильскому коллеге Жаиру Болсонару помощь в тушении лесных пожаров в Амазонии.

Об этом Трамп сообщил у себя в Twitter.

"Только что имел разговор с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Наши будущие торговые перспективы очень интересные, и наши связи сильные, возможно, сильнее, чем когда-либо ранее. Я сказал ему, что если Соединенные Штаты могут помочь с пожарами в тропических лесах Амазонки, мы готовы помочь", - написал Трамп.

Болсонару обвинил французского коллегу Эммануэля Макрона в колониальной ментальности после призыва в срочном порядке обсудить на саммите "Группы семи" в Биарриц пожары в лесах Амазонии.

США поздравили Украину с Днем Независимости

В Европейской комиссии заявили о глубокой обеспокоенности пожарами в Амазонии и поддержали срочное обсуждение проблемы на саммите G7 в эти выходные во Франции.

Национальный институт космических исследований Бразилии (INPE) заявил, что в период с января по август 2019 года в стране было зарегистрировано около 73 000 лесных пожаров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бразилия, США, Пожар, Амазония, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Жаир Болсонар.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Недостаток кальция в организме: признаки, которые указывают на его дефицит
02 Гороскоп на сегодня, 24 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленский "чистит" кадры: кого уволил президент
04 Зеленский встретился с президентом Всемирного банка Мелпасом
05 Гороскоп на завтра, 24 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Марш защитников Украины-2019: онлайн-трансляция (Видео)
Марш защитников Украины-2019: онлайн-трансляция (Видео)
Погода на День Независимости: тепло не собирается уходить
Погода на День Независимости: тепло не собирается уходить
День Независимости 2019: видеотрансляция Марша достоинства
День Независимости 2019: видеотрансляция Марша достоинства
В белоснежном наряде: Тина Кароль спела гимн Украины на крыше в центре Киева
В белоснежном наряде: Тина Кароль спела гимн Украины на крыше в центре Киева
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь