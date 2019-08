Трамп отреагировал на пожары в Амазонии

Президент США Дональд Трамп предложил своему бразильскому коллеге Жаиру Болсонару помощь в тушении лесных пожаров в Амазонии.

Об этом Трамп сообщил у себя в Twitter.

"Только что имел разговор с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Наши будущие торговые перспективы очень интересные, и наши связи сильные, возможно, сильнее, чем когда-либо ранее. Я сказал ему, что если Соединенные Штаты могут помочь с пожарами в тропических лесах Амазонки, мы готовы помочь", - написал Трамп.

Just spoke with President @JairBolsonaro of Brazil. Our future Trade prospects are very exciting and our relationship is strong, perhaps stronger than ever before. I told him if the United States can help with the Amazon Rainforest fires, we stand ready to assist!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019