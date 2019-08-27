Канада направит в Бразилию пожарные самолеты

Новости мира:Джастин Трюдо подчеркнул, что нынешние катастрофические пожары в Амазонии является аномальным природным явлением.

Канада выделит 15 млн долл. и направит пожарные самолеты для помощи в тушении лесных пожаров в Амазонии. Об этом во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран G7 в Биарицце заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

“Вместе с другими странами G7 Канада выражает готовность бороться с пожарами в Амазонии. Канада предлагает для помощи отправить пожарные самолеты и выделить финансирование в 15 млн долл”, - сказал Трюдо.

По его словам, глава МИД Канады находится по этому поводу в контакте с коллегами из Бразилии и Боливии.

“Люди по всему миру поражены и расстроены охваченными огнями лесами Амазонки. Министр Фриланд связалась с коллегами из Бразилии и Боливии, наше правительство в контакте с правительством Бразилии, предложив помощь в прекращении этого кризиса”, - отметил премьер-министр.

“Можно сделать вид, что ситуация в Амазонии - это часть природного цикла, но на самом деле это не совсем так. Влияние человеческой деятельности и экстремальной погоды на наши населенные пункты, окружающая среда, здоровье и мир в целом и в дальнейшем будет расти, если мы не предпримем решительных действий”, - отметил глава правительства Канады.

Он добавил, что Канада также поддержит долговременные усилия по уменьшению риска возникновения лесных пожаров в Южной Америке.

“В рамках наших широких обязательств по борьбе с изменениями климата, мы сделали инвестиции через Канадский климатический фонд для финансирования климатической адаптации и стратегий снижения вреда в Южной и Северной Америках. Больше, чем когда-либо, крупнейшие государства мира должны работать вместе над уменьшением выбросов парниковых газов, достижения собственных климатических целей и помощи в адаптации развивающимся странам”, - подытожил Трюдо.

Как сообщалось, после ощутимого международного давления президент Бразилии Жаир Болсонару приказал направить военных на помощь в борьбе с масштабными и опустошительными лесными пожарами. Для сброса воды на пораженные районы задействовали боевые самолеты.

Перед саммитом G7 президент Совета ЕС Дональд Туск сказал, что ликвидация пожаров в Амазонии является одним из приоритетов для ЕС на этом саммите G7. По его словам, это может стать препятствием для ратификации европейскими странами знакового торгового соглашения со странами Южной Америки в то время как Бразилия не может обуздать пожара.

А министр финансов Финляндии призвал ЕС рассмотреть вопрос о полном запрете импорта бразильской говядины.

Болсонару обвиняют в поощрении шахтеров и лесорубов, которые намеренно поджигают лес для незаконной вырубки. Анализ BBC также установил, что рекордное количество зафиксированных пожаров совпадает с резким уменьшением штрафов за нарушения, касающиеся окружающей среды.

Нынешние пожары в тропических лесах Амазонки, которые называют «легкими планеты», на территории Бразилии начались в начале августа. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение. Число очагов возгорания продолжает расти.

В июле Национальный институт космических исследований опубликовал отчет, согласно которому за год темпы уничтожения лесов Амазонки увеличились на 88%. Однако президент Бразилии публично поставил под вопрос выводы этого отчета.