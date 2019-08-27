Болсонару отказался от помощи G7 в тушении пожаров в Амазонии

Новости мира:По мнению президента Жаира Болсонару, помощь в тушении пожаров является попыткой вмешиваться в суверенитет страны.

Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался отказался от помощи стран «Большой семерки» для борьбы с масштабными пожарами в тропических лесах Амазонии.

Болсонару заявил, что это предложение свидетельствует, что к Бразилии якобы относятся как к «колонии или ничейной земли».

Кроме того, он назвал это попыткой вмешиваться в суверенитет страны.

Напомним, лидеры стран "Большой семерки" договорились оказать логистическую и финансовую помощь в борьбе с пожарами в тропических лесах Амазонки.

В Европейской комиссии заявили о глубокой обеспокоенности пожарами в Амазонии и поддержали срочное обсуждение проблемы на саммите G7 во Франции.

Национальный институт космических исследований Бразилии (INPE) заявил, что в период с января по август 2019 года в стране были зарегистрированы около 73 000 лесных пожаров.