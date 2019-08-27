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Госдеп исключил Палестину из списка стран и территорий Ближнего Востока

Госдеп исключил Палестину из списка стран и территорий Ближнего Востока
06:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Действия США «осуществляются в контексте отчаянных попыток уничтожить дело и народ Палестины».

Палестинские чиновники осудили Вашингтон за исключение Палестинской автономии из списка стран и территорий на веб-сайте Управления Ближнего Востока Госдепартамента США. Об этом сообщает Jerusalem Post.

«Набиль Абу Рудайне, пресс-секретарь президента ПА, заявил, что исключение любых ссылок на палестинцев из списка стран соответствует идеям крайне правых израильтян и беспрецедентного снижения американской внешней политики», - говорится в сообщении.

По словам Рудайне, действия США «осуществляются в контексте отчаянных попыток уничтожить дело и народ Палестины».

Администрация США, по мнению пресс-секретаря, «должна знать, что в регионе не будет мира, безопасности и стабильности без создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме на границе 4 июня 1967 года».

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Решение Госдепартамента США официально не объявлялось, ПА просто была исключена из списка государств и территорий, опубликованных на веб-странице Управления Ближнего Востока американского Госдепа.

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Вашингтон, Палестина, Ближний Восток, Госдеп.
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