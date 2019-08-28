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США будут работать над возвращением России в G-7

США будут работать над возвращением России в G-7
04:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Администрация США будет работать над тем, чтобы вернуть Россию в G-7, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью FOX59 WXIN and CBS4 WTTV.

"Президент так думает", - ответил Помпео на вопрос журналиста, стоит ли приглашать Россию обратно для участия в G-7.

"Президент считает, что мы должны это сделать. Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать в этом направлении", - заявил госсекретарь США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы пригласить РФ в качестве гостя на следующий саммит G7, который пройдет как раз на американской территории. При этом Трамп предположил, что президент РФ Владимир Путин, возможно, не захочет принимать такое приглашение.

Кроме того, Трамп отметил, что включение России в G8 в качестве полноправного члена было бы полезным, как для этой страны, так и для всего мира.

На такие заявления американского лидера отреагировали остальные участники "семерки". Так, например, президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что России нужно будет дать возможность вернуться только после решения украинского кризиса. При этом Макрон подчеркнул, что страна-устроитель саммита имеет право приглашать на него гостей, в том числе - лидеров не входящих в G7 стран.

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны указала на необходимость успехов в реализации "минских договоренностей", а британский премьер Борис Джонсон также высказал мнение, что условия для возвращения России в G8 все еще не могут считаться выполненными.

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Все по теме:

США, Россия, Дональд Трамп, G-7, Майк Помпео, Возвращение Росии в G-7.
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