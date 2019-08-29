В Сомали задержали одного из руководителей террористической группы Харакат аш-Шабаб

Сомалийские правоохранители задержали одного из руководителей террористической группировки Аль-Шабаб, ответственного за недавний кровавый теракт в стране. Об этом заявили в Национального безопасности и разведывательном агентстве Сомали, пишет Xinhua.

"В спецслужбе рассказали, что подозреваемый, личность которого не раскрывается, организовал в воскресенье теракт в Могадишо, унесший жизни Мухаммеда Амин Шейх Элми, бывшего секретаря столичного региона", - отмечает издание.

Подозреваемый был задержан в собственном доме в Могадишо во время спецоперации, в результате которой удалось также изъять телефоны, батарейки и другие материалы для изготовления взрывных устройств.

Синьхуа напоминает, что правительство Сомали и силы Африканского союза уже некоторое время ведут наступление на террористов аль-Шабааб в центральных и южных регионах страны. Боевикам до сих пор удается удерживаться контроль над большими территориями, устраивать засады и закладывать придорожные фугасы.