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В Сомали задержали одного из руководителей террористической группы Харакат аш-Шабаб

В Сомали задержали одного из руководителей террористической группы Харакат аш-Шабаб
06:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Telegraf-EPA

Новости мира:Задержан один из лидеров террористической группировки Харакат аш-Шабаб, которая ответственна за недавние терракты в Сомали.

Сомалийские правоохранители задержали одного из руководителей террористической группировки Аль-Шабаб, ответственного за недавний кровавый теракт в стране. Об этом заявили в Национального безопасности и разведывательном агентстве Сомали, пишет Xinhua.

"В спецслужбе рассказали, что подозреваемый, личность которого не раскрывается, организовал в воскресенье теракт в Могадишо, унесший жизни Мухаммеда Амин Шейх Элми, бывшего секретаря столичного региона", - отмечает издание.

Подозреваемый был задержан в собственном доме в Могадишо во время спецоперации, в результате которой удалось также изъять телефоны, батарейки и другие материалы для изготовления взрывных устройств.

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Синьхуа напоминает, что правительство Сомали и силы Африканского союза уже некоторое время ведут наступление на террористов аль-Шабааб в центральных и южных регионах страны. Боевикам до сих пор удается удерживаться контроль над большими территориями, устраивать засады и закладывать придорожные фугасы.

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Все по теме:

Сомали, Терроризм, Могадишо.
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