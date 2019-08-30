Эбола продолжает уменьшать население Конго

Новости мира:Всемирная организация здравоохранения называет ситуацию в Конго одним из сложнейших гуманитарных кризисов в мире.

Количество погибших в результате вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго возросло до двух тысяч человек. Об этом сообщает BBC.

"Количество погибших от вспышки Эболы на востоке Демократической Республики Конго достигло отметки в 2 тысячи человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Всемирная организация здравоохранения назвала ситуацию “одним из наиболее сложных гуманитарных кризисов в мире”.Вместе с тем в четверг в соседней Уганде заявили о гибели от Эболы 9-летней девочки, которая прибыла из Конго.

Проинформировано, что зафиксировано количество случаев лихорадки в Конго составляет более 3 тысяч человек.