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Определен уровень ущерба от пожаров в Канаде

Определен уровень ущерба от пожаров в Канаде
18:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Пожары в Канаде уничтожили почти два миллиона гектаров леса.

В течение этого года лесные пожары в различных регионах Канады уничтожили более 1,8 млн га лесов, что равно площади Ровенской области.

Об этом сообщает CTV News.

“Всего в этом году в Канаде было 3 873 лесных пожара, которые всего уничтожили более 1,8 млн га территории”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего - 955 - пожаров в этом году было в провинции Альберта.

“Крупнейший пожар вблизи реки Чакег обусловил весной эвакуацию около 10 тыс. людей. По состоянию на четверг пожар занимал площадь в 350 тыс. га - примерно столько же, как месяц назад, и считался взятым под контроль”, - сообщает CTV.

Всего же сейчас на территории страны горит свыше 300 пожаров, однако большинство из них - в отдаленных и малозаселенных регионах.

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Как известно, в 2016 году разрушительный пожар на севере Альберты частично уничтожил город МакМюрей с населением в 80 тыс. лиц. Пожар продолжался больше года и нанес ущерб почти на 4 млрд долл., что стало антирекордом природных катаклизмов в Канаде. К счастью, благодаря массовой эвакуации и другим мерам пресечения, человеческих жертв удалось избежать.

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Пожары, Канада, Лесные пожары.
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