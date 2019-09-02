Австралия не станет размещать ракеты США на своей территории

Новости мира:Посол Австралии в России Грейм Михан заявил, что Австралия не будет размещать ракеты средней дальности в случае запроса США.

Австралия не будет размещать на своей территории ракеты средней дальности, если Соединенных Штаты Америки обратятся с таким запросом.

Об этом заявил посол страны в России Грейм Михан.

"Наш министр обороны и наш премьер-министр сказали, что мы не будем размещать. Конечно, я не могу предсказать, что новый премьер-министр или новое правительство может сделать через пять-десять лет. Но наш премьер-министр сказал, что мы не будем, и это достаточно ясный и определённый ответ", – сказал он.

После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США уже начали работу над мобильными системами неядерных крылатых и баллистических ракет наземного базирования.