Минфин рассчитывает на переговоры с МВФ по новой программе сотрудничества

Новости мира:Оксана Маркарова надеется, что эти переговоры должны быть результативными и быстрее чем предыдущие.

Министерство финансов рассчитывает, что переговоры с Международным валютным фондом относительно новой программы сотрудничества будут результативным и состоятся быстрее, чем предыдущие переговоры. Об этом в эфире "Свободы слова" сказала министр финансов Оксана Маркарова.

"Мы видим огромную политическую волю многих реформ, особенно того, что касается антикоррупции. Сейчас те инициативы, которые мы видим, и в отношении Генеральной прокуратуры и антикоррупционной структуры, они больше чем у нас записано в текущей и предыдущих программах с Международным валютным фондом. По финансовой части: бюджету, дефициту, мы выполняем это. Мы нацелены на приватизацию и корпоративное управление. Любые переговоры сложны, есть разные модели и подходы, однако я думаю, что эти переговоры должны быть результативным и быстрее чем наши предыдущие", - сказала Маркарова.

В декабре 2018 года исполнительный совет МВФ принял решение о начале 14-месячной программы сотрудничества с Украиной в режиме Stand-By, которая предусматривает выделение $3,9 млрд. Украина получила первый транш в размере $1,4 млрд сразу после этого решения.