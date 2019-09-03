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Минфин рассчитывает на переговоры с МВФ по новой программе сотрудничества

Минфин рассчитывает на переговоры с МВФ по новой программе сотрудничества
02:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости мира:Оксана Маркарова надеется, что эти переговоры должны быть результативными и быстрее чем предыдущие.

Министерство финансов рассчитывает, что переговоры с Международным валютным фондом относительно новой программы сотрудничества будут результативным и состоятся быстрее, чем предыдущие переговоры. Об этом в эфире "Свободы слова" сказала министр финансов Оксана Маркарова.

"Мы видим огромную политическую волю многих реформ, особенно того, что касается антикоррупции. Сейчас те инициативы, которые мы видим, и в отношении Генеральной прокуратуры и антикоррупционной структуры, они больше чем у нас записано в текущей и предыдущих программах с Международным валютным фондом. По финансовой части: бюджету, дефициту, мы выполняем это. Мы нацелены на приватизацию и корпоративное управление. Любые переговоры сложны, есть разные модели и подходы, однако я думаю, что эти переговоры должны быть результативным и быстрее чем наши предыдущие", - сказала Маркарова.

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В декабре 2018 года исполнительный совет МВФ принял решение о начале 14-месячной программы сотрудничества с Украиной в режиме Stand-By, которая предусматривает выделение $3,9 млрд. Украина получила первый транш в размере $1,4 млрд сразу после этого решения.

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МВФ, Переговоры, Минфин, Оксана Маркарова, Новая программа сотрудничества.
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