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Сенатор США, которого не впустили в Россию, на этой неделе посетит Украину

Сенатор США, которого не впустили в Россию, на этой неделе посетит Украину
00:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Крис Мерфи продемонстрировать поддержку США новому украинскому правительству.

Американский сенатор Крис Мерфи, которого недавно не впустили в Россию, заявил, что посетит Украину уже на этой неделе, чтобы продемонстрировать поддержку США новому украинскому правительству. Об этом сенатор написал в Twitter.

"Россия не пускает нас к себе, но Рон Джонсон и я посетим Украину, Сербию и Косово на этой неделе, чтобы продемонстрировать поддержку обеих партий новому украинскому правительству и ради продолжения диалога между Белградом и Пристиною", - говорится в сообщении.

28 августа американскому сенатору от Демократической партии и критику Кремля Крису Мерфи не дали визу для въезда в Россию, куда он собирался приехать в составе двухпартийной делегации Конгресса США.

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Также российское правительство отказало американскому сенатору Рону Джонсону, председателю подкомитета Сената по иностранным делам относительно сотрудничества в Европе и региональной безопасности, во въезде в страну в составе той же делегации.

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Украина, Россия, Крис Мерфи, Сенатор США, Визит в Украину.
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