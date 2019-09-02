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Гройсман о снятии депутатской неприкосновенности: Обещание, которое надо выполнить

Гройсман о снятии депутатской неприкосновенности: Обещание, которое надо выполнить
22:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Гройсман призывает проголосовать за закон о снятии депутатской неприкосновенности.

Бывший премьер-министр Украины, глава партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман призывает все политические партии выполнить свои предвыборные обещания и проголосовать повторно норму закона о снятии депутатской неприкосновенности.

Об этом написал Гройсман, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

"Завтра в Верховной Раде во втором чтении будет проголосована норма о снятии депутатской неприкосновенности. Давнее обещание избирателям, которое, наконец надо выполнить. Правда некоторые политические силы уже нашли причины не голосовать. Думаю, это нечестная позиция. Призываю парламентариев проявить политическую волю и мудрость, сделать то, о чем говорили и обещали", - написал он.

В двух фракциях предложили внести изменения в законопроект о лишении депутатской неприкосновенности

Верховная Рада на пленарных заседаниях во вторник займётся законопроектами о внесении изменений в Конституцию Украины, в частности, намерена окончательно одобрить проект закона о лишении народных депутатов неприкосновенности.

Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет голосовать за закон.

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Верховная Рада, Неприкосновенность, Владимир Гройсман.
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