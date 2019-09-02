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Бойко: ОПЗЖ не будет голосовать за снятие депутатской неприкосновенности

Бойко: ОПЗЖ не будет голосовать за снятие депутатской неприкосновенности
16:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Юрий Бойко заявил, что партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет голосовать за закон о снятии депутатской неприкосновенности.

Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет голосовать за закон о внесении изменений в Конституцию Украины о снятии депутатской неприкосновенности, заявляет сопредседатель фракции Юрий Бойко.

"Мы этот закон поддерживать не будем. Все так все должны быть равны перед законом", - сказал Бойко журналистам в понедельник в Киеве.

Он напомнил, что фракция поддержала этот законопроект в первом чтении, надеясь, что "неприкосновенность будет снята со всех лиц, у которых сегодня она есть, а не только с депутатов и не только избирательно".

Верховная Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности

Парламентарий отметил, что в результате с депутатов будет снята неприкосновенность, а с президента нет. "Случилось так, что депутатов это касается и, собственно говоря, гарант Конституции, президент страны остались вне этого закона", - отметил Бойко.

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Верховная Рада, Юрий Бойко, Конституция Украины, Кабмин, Депутатская неприкосновенность.
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