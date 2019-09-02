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Снятие неприкосновенности с депутатов запланировано на 3 сентября

Снятие неприкосновенности с депутатов запланировано на 3 сентября
13:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Рада

Новости Украины:Депутаты во вторник намерены окончательно лишить себя неприкосновенности и направить в КС ряд законопроектов.

Верховная Рада на пленарных заседаниях во вторник займётся законопроектами о внесении изменений в Конституцию Украины, в частности, намерена окончательно одобрить проект закона о лишении народных депутатов неприкосновенности, сообщил первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко.

"Завтра будет 7203 (законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно неприкосновенности народных депутатов - ред.)", - сказал он в комментарии корреспонденту в понедельник.

По прогнозу Корниенко, рассмотрение законопроекта по неприкосновенности для окончательного утверждения может длиться полдня.

Кроме того, он сообщил, что Верховная Рада будет рассматривать направление в Конституционный суд до 10 законопроектов для получения заключений.

"Штук до 10 изменений в Конституцию отправить в Конституционный суд с 226-ю (голосами - ред.)", - сказал замглавы фракции.

Снятию неприкосновенности дали "зеленый свет" в комитете Рады

Другие законопроекты, по его мнению, парламент вряд ли успеет рассмотреть.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада на первой сессии предварительно одобрила конституционные изменения, которыми предлагается лишить нардепов неприкосновенности. Согласно процедуре для окончательного одобрения законопроекта необходимо 300 голосами утвердить его на следующей сессии.

29 августа в парламенте был зарегистрирован ряд законопроектов президента Украины о внесении изменений в Конституцию.

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Верховная Рада, Конституция Украины, Депутатская неприкосновенность, "Слуга народа", Александр Кориенко.
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