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Снятию неприкосновенности дали "зеленый свет" в комитете Рады

Снятию неприкосновенности дали "зеленый свет" в комитете Рады
12:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины:Профильный комитет Рады рекомендует принять в целом законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

Парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины о снятии неприкосновенности с народных депутатов (№7203).

Данное решение поддержали большинство членов комитета на его заседании в понедельник.

Как сообщалось, 30 августа на первой сессии Верховной Рады девятого созыва народные депутаты предварительно (в первом чтении) одобрили проект закона о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины.

Законопроект №7203 был внесён в парламент 8-го созыва пятым президентом Украины Петром Порошенко.

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В июне 2018 года Конституционный суд Украины дал заключение относительно соответствия этой инициативы требованиям ст.157 и ст.158 Основного закона.

Согласно законодательной процедуре, после получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.

Во вторник, 3 сентября, открывается вторая сессия Верховной Рады 9-го созыва.

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Верховная Рада, Конституция Украины, Депутатская неприкосновенность.
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