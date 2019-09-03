Президент Бразилии ляжет под нож вместо саммита по пожарам Амазонии

Новости мира:Бразильский президент не приедет на саммит по пожарам в Амазонии из-за состояния здоровья.

Президент Бразилии Жаир Болсонару не сможет присутствовать на встрече с лидерами стран, которые граничат с Амазонским дождевым лесом, поскольку готовится к хирургической операции.

Об этом сообщил его помощник, информирует BBC.

“Президент Бразилии Жаир Болсонаро пропустит запланированный саммит относительно пожаров в Амазонскому дождевом лесу за подготовку к операции”, - говорится в сообщении.

Это уже будет четвертая операция Болсонару после того, как неизвестный ранил его в живот во время президентской избирательной компании в 2018 году.

Отмечается, что страна может направить на саммит другого представителя или попросить отсрочить встречу.

Президенты Перу Мартин Взкарра и Колумбии Иван Дюк созвали на 6 сентября встречу лидеров стран, которые граничат с Амазонским дождевым лесом, из-за пожара в Бразилии и Боливии.