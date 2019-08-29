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Циркумполярный совет инуитов выразил обеспокоенность в связи с пожарами в Амазонии

Циркумполярный совет инуитов выразил обеспокоенность в связи с пожарами в Амазонии
06:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Коренные народы Арктики выразили солидарность с жителями Амазонии.

Инуиты, проживающие на арктических территориях Канады, США, России и Гренландии, выражают солидарность с коренными народами Амазонии, страдающими от масштабных лесных пожаров.

Об этом говорится в обращении Циркумполярного совета инуитов.

"В то время, как в Южной Америке горят тысячи гектаров тропических лесов, инуиты в Канаде, Аляске, Чукотке и Гренландии выражают свою солидарность с коренными народами Амазонии и обеспокоенность последствиями этих пожаров для глобальной климатической системы", - отмечается в обращении.

В документе отмечается, что влияние пожаров будет ощущаться во всем мире, хотя они горят в южном полушарии.

"Огромные изменения в планетарном балансе углекислого газа будут иметь последствия в отдаленных от Амазонки регионах, в том числе в Арктике. Учитывая, что скорость повышения среднегодовой температуры здесь вдвое превышает мировые показатели, родина инуитов уже сталкивается с катастрофическими изменениями климата", - отмечается в заявлении.

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Представительство инуитов также поблагодарило все государства, которые выразили готовность помочь в тушении лесных пожаров в Амазонии.

Кроме этого, в организации раскритиковали власти Бразилии за отношение к коренным народам. "Мы очень обеспокоены тем, что слышим от руководителей коренных народов Бразилии о правительстве Жаира Болсонару. Неприемлемо, что его правительство начало наступление на коренные народы, позволив фермерам и шахтерам продвигаться глубоко в тропические леса Амазонки - родину коренных народов. Многие из них являются племенами, с которыми не было контакта. Они не имеют пожарных и средств побороть эти разрушительные пожары", - сказал глава Циркумполярного совета инуитов Дале Самбо Дороу.

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Как известно, Циркумполярный совет инуитов представляет интересы инуитов, проживающих в Гренландии/Дании, Канаде, Аляске/CША и Чукотке/России. Организация была основана в 1977 году и постепенно переросла в крупную международную организацию, которая представляет около 150 тыс. человек. В ООН она имеет консультативный статус.

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Бразилия, Арктика, Лесные пожары, Стихийное бедствие, Изменения Климата, Инуиты.
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