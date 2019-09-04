Главу МВД Грузии официально выдвинули на пост премьера страны

Новости мира:Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула главу МВД страны Георгия Гахарию на должность премьер-министра страны.

Заявление об этом сделал председатель партии Бидзина Иванишвили в центральном офисе «Грузинской мечты» после заседания политсовета партии и большинства, сообщает Грузия Online.

"Грузинская мечта" выдвинула кандидатуру Георгия Гахарии на должность премьер-министра", - говорится в сообщении.

Георгий Гахария занимал должность министра внутренних дел и вице-премьера по 13 ноября 2017 года. Он также является секретарем Совета национальной безопасности.

В период с 27 ноября 2016 по 13 ноября 2017 Георгий Гахария был министром экономики и стабильного развития Грузии, до этого возглавлял Экономический совет, а также занимал должность бизнес-омбудсмена Грузии.

Стоит отметить, что отставки Георгия Гахарии уже третий месяц требует общественность на акции протеста перед зданием парламента. Его считают ответственным за жесткий разгон акции протеста, в результате чего пострадали более 200 человек.

Также стало известно, что должность министра внутренних дел Грузии займет Вахтанг Гомелаурі (глава СДБ), а пост главы Минобороны - Ираклий Гарибашвили (бывший глава МВД и бывший премьер).

Как сообщалось ранее, в понедельник, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что уходит с должности.