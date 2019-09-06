Эмигранты из Украины разработали приложение для популяризации Канады

Новости мира:Украинцы разработали мобильное приложение для виртуального путешествия по Канадскому городу.

Сергей и Анна Отрощенко, эмигрировавшие из Львова в канадский Галифакс, разработали мобильную игру для популяризации этого города.

Об этом сообщает канадский общественный вещатель CBC News.

Игра под названием "Hali Drive" позволяет игрокам передвигаться по виртуальным улицам Галифакса или по водоемам и собирать баллы, которые открывают различные интересные факты о городе.

"По словам супругов, игра призвана быть веселой и информативной и беспрецедентным образом пропагандировать Галифакс", - говорится в сообщении.

Поскольку игра рассчитана на иммигрантов, туристов и студентов из разных стран, она доступна на десяти языках, в том числе на английском, французском и русском.

Как известно, в прибрежном Галифаксе - столице провинции Новая Шотландия - проживает около 500 тыс. жителей.