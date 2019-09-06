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Умер один из самых пожилых президентов в мире

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Умер один из самых пожилых президентов в мире
09:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет.

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе ушел из жизни в возрасте 95 лет, сообщает в пятницу британская телерадиокорпорация BBC.

Мугабе скончался после продолжительной болезни в окружении семьи. Он находился в больнице в Сингапуре с апреля.

Мугабе был президентом Зимбабве на протяжении 30 лет. До этого на протяжении семи лет он занимал пост премьера.

Роберт Мугабе стал премьер-министром Зимбабве в 1980 году, когда страна обрела независимость. Спустя семь лет он упразднил эту должность и назначил себя президентом. Мугабе переизбирался на пост главы государства шесть раз и правил 30 лет, пока после государственного переворота в ноябре 2017 года его не вынудили подать в отставку.

С 24 июля 2014 года, после отставки президента Израиля Шимона Переса, и до 21 ноября 2017 года, вплоть до своей отставки являлся самым пожилым действующим главой государства на планете, с небольшим перерывом с 13 октября по 1 декабря 2016 года, когда титул самого пожилого действующего главы государства занимал регент Таиланда — Прем Тинсуланон.

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В ноябре 2017 года в результате военного переворота фактически отстранён от власти и помещён под домашний арест, 21 ноября покинул пост президента.

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Зимбабве, Африка, Президент, Роберт Мугабе.
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